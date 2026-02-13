Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sason'da Yeni Kütüphanenin Açılışını Yaptı


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde açılışı yapılan Sason Halk Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada, Batman'daki kütüphane yatırımlarının planlı ve ihtiyaç odaklı bir anlayışla sürdüğünü belirtti. Son beş yılda kültür altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, kütüphanenin 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildiğini ve çeşitli bölümler ile etkinlik alanları sunduğunu açıkladı.

Bir dizi programa katılmak üzere Batman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sason Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra toplumsal gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projelere öncelik verdiklerini söyledi. Batman'da kütüphane yatırımlarını planlı, istikrarlı ve ihtiyaç odaklı bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Ersoy, son beş yılda kültür altyapısında gözle görülür bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ersoy, 2020 yılında Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin modern hizmet binasına taşındığını, 2021'de Petrolkent Halk Kütüphanesi'nin, 2024'te ise Leyla Nasıroğlu Halk Kütüphanesi'nin hizmete açıldığını hatırlattı. Beşiri ilçesindeki yeni kütüphane binasının da tamamlandığını aktaran Bakan Ersoy, 2025 yılı itibarıyla Batman Valiliği ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde yeni projelerin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Açılışı yapılan Sason Halk Kütüphanesi'nin 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildiğini ve 3 bin 125 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "930 kişilik kapasiteye sahip kütüphanede çocuk, ihtisas ve yetişkin bölümleri, 286 kişilik konferans salonu, resim, müzik ve sanat atölyeleri, okuma ve araştırma salonu, açık hava sinema alanı, amfi oturma alanı ve kafeterya bulunuyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
