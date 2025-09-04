Haberler

Bakan Ersoy Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret eden Bakan Ersoy, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Valilik toplantı salonunda ilgililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ersoy'u, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililer karşıladı.

Ardahan Kalesi'ni de ziyaret eden Ersoy'a, Vali Çiçek kale ve çevresindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kalede ilgililerle fotoğraf çektiren Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Politika
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.