Bakan Ersoy Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret eden Bakan Ersoy, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Valilik toplantı salonunda ilgililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ersoy'u, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililer karşıladı.

Ardahan Kalesi'ni de ziyaret eden Ersoy'a, Vali Çiçek kale ve çevresindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kalede ilgililerle fotoğraf çektiren Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.