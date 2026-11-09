Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Çiftçi: "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek olan, Antalya’mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım’daki Liderler Zirvesi’nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla Cop31'e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek olan, Antalya'mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

COP31 için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31'e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek olan, Antalya'mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, 20 bin delege ve günlük 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacağımız 1 milyon metrekarelik alanda; Antalya'dan sınır ve liman bölgelerimize uzanan 3 kademeli güvenlik planımızı uyguluyoruz. 1400 özel harekat, 3 bin 298 trafik, 160 istihbarat ve havacılık personelimizin de aralarında bulunduğu toplam 26 bin personelimizle zirve alanı, konaklama yerleri ve ulaşım güzergahlarında tam koordinasyon sağlıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bünyesindeki 215 personelimiz, korvet, helikopter, botlar ile DEGAK ve MORAD timlerimizle deniz güvenliğini kara ve hava unsurlarımızla entegre yürütüyoruz. AFAD ve sağlık birimlerimizle; 850 arama kurtarma personeli, 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazı, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi ve 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimizi (UMKE) hazır bulunduruyoruz. Temel önceliğimiz; Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan, misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede temin etmektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin uluslararası organizasyonlardaki güvenlik kabiliyetini ve kurumsal tecrübesini tüm imkanlarımızla sahaya yansıtacak olan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz15

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor

Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı13

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi işbirliğini kuralım
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı11

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?