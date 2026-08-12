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Sosyal Medya Rehberi Tanıtıldı: Dezenformasyonla Mücadele Milli Güvenlik Meselesi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadelenin iletişimcilerin görevi olmadığını, kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği ilgilendiren öncelikli bir mesele olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak düzenlenen programda 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' tanıtıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dezenformasyonla mücadeleyi, yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda, kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' tanıtım programı ve 'Dijital Çağda Kamu İletişimi' Paneli düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen program İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, dijitalleşmenin kamu yönetimine etkileri değerlendirildi.

Burada açış konuşmalarını yapan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, hayata geçebilmesi noktasında iletişimin olmazsa olmaz bir gerçeklik olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, modern dönemde kamu iletişimi anlayışının dönüşümüne öncülük etmiş; devlet ile millet arasına örülen vesayet duvarlarını yıkarak yönetimde doğrudan iletişimin kapılarını açmıştır" diye konuştu.

Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığını aktaran Çiftçi, "Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dezenformasyonla mücadele milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir"

Olumlu gelişmelerin yanı sıra risklerin de olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik. Tüm bu nedenlerle dezenformasyonla mücadeleyi, yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda, kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek; doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

"Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi, güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir"

Bakan Çiftçi, kamu kurumlarının ve yöneticilerin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınmasının kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu rehberin de yardımıyla, mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Bu rehber bunlara ek olarak, kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

Açış konuşmalarının ardından program, Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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