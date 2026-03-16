Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu programda yeni döneme dair mesajlar vererek emniyet teşkilatında organizasyon yapısının gözden geçirileceğini ifade etti.

"BAYRAK DEĞİŞİMİ OLABİLİR"

"Emniyet Teşkilatımız; 305 bini polis, 30 bini bekçi ve 16 bini sivil personel olmak üzere yaklaşık 350 bin kişiden oluşan büyük ve güçlü bir kurumdur" diyen Bakan Çiftçi, "Gelişen teknoloji, farklılaşan suç türleri ve toplumumuzun değişen ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal organizasyon yapımızın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Amacımız; gece gündüz fedakârca görev yapan bu büyük teşkilatı en iyi, en modern ve etkin yönetsel organizasyon yapısına kavuşturmaktır. Hızlı, mobilize ve verimlilik esasına dayanan normatif bir kurumsal yapı oluşturarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmayı; aynı zamanda personelimizin çalışma şartlarını ve çalışma sürelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bizim en büyük önceliğimiz kamu düzeni ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlarda çalışma arkadaşlarımız arasında bayrak değişimi olabilir; ancak buradaki temel ilkemiz istikrar" ifadelerine yer verdi.

SES SİSTEMLERİNİN DENETİMİ

Araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler ile yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun huzurunu bozanlara ilişkin tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için önemli olan hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de vatandaşlarımızın günlük hayatında huzur ve sükûnun korunmasıdır." diye konuştu.

"SINIR GEÇİŞLERİ AZALDI"

Soru üzerine savaşın başlamasından itibaren sınırların geçişlerinde herhangi bir artış yaşanmadığını da belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren hususlar kapsamında sınır kapılarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İran'da savaşın başlamasından bu yana sınırlarımızdan geçişlerde herhangi bir artış yaşanmamış, aksine azalma görülmüştür. İran yönetiminin kendi vatandaşlarının Türkiye'ye geçişlerini sınırlandırmasının ardından sınır kapılarımızdaki geçişler neredeyse dörtte bir oranında azalmıştır. Buna karşılık İran'a dönüş yapan İran uyruklu kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedilmiştir. Bayram süresince de ekiplerimiz görevlerini aksatmadan sürdürmeye devam edecektir."

