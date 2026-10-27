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Bakan Çiftçi, Antalya Kepez'de hortumda ölen 4 kişi için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 kişi için başsağlığı diledi. Sosyal medya paylaşımında yaralı vatandaşa acil şifa, fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Antalya'mızın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Çiftçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'mızın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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