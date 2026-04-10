Bakan Çiftçi, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti

İçişleri Başkanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle TEM Daire Başkanlığı görevini yürütürken, darbeciler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Bakan Çiftçi, ziyarette Aslan'ın Polis Haftası'nı kutladı. Vatanın şehitler ve gaziler sayesinde ayakta durduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, Arslan'ın hizmetlerinin kıymetini vurguladı. Görüşmede 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen eski Diyarbakır Emniyet Müdür Gaffar Okan'da unutulmadı. Bakan Çiftçi ve Turgut Arslan, Gaffar Okan'ın hatırasına anarak, dua ettiler. Arslan ise, Bakan Çiftçi'ye Türkiye'nin bir an önce terörden kurtulması gerektiğini ifade etti ve Çiftçi'nin görevinde başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Sayın Turgut Aslan'ı ziyaret ettik. 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor; emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turgut Arslan ise, "Şehitlerimize, onların emanetlerine ve gazilerimize verdiği önemi tüm varlığıyla hissettiren, bu aziz vatanın yetiştirdiği müstesna devlet adamlarından olan Sayın Bakanımıza yüce gönlü için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

