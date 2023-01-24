Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, EİT'in gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'ye her platformda desteğimiz tam" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tahsin Ertuğruloğlu Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Kıbrıs Politika Haberler

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