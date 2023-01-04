Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göreve yeni getirilen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonla görüştü. Cohen'le görüşmede, Çavuşoğlu'nun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini Türkiye'nin kabul edilmez bulduğunu söylediği belirtildi.

"MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK PROVOKATİF EYLEM KABUL EDİLMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir." Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.