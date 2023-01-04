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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göreve yeni getirilen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü. Telefon görüşmesinde Çavuşoğlu'nun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğunu vurguladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göreve yeni getirilen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonla görüştü. Cohen'le görüşmede, Çavuşoğlu'nun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini Türkiye'nin kabul edilmez bulduğunu söylediği belirtildi.

"MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK PROVOKATİF EYLEM KABUL EDİLMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir." Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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