Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı ile görüştü! Ön koşulsuz normalleşme mesajı dikkat çekti

Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir araya geldi.

ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞME VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir. İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, ön koşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır. Bakanlar ayrıca, bu amaç doğrultusunda, iki ülkenin Özel Temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan etmişlerdir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika