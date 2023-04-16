Bakan Çavuşoğlu, Antalyalı gençlerle sahur yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gençlerle sahur yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Antalyalı gençlerle sahur yaptı

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gençlerle sahur yaptı. Gençler ayrıca Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na kasket hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ak Partili gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen sahur programında Çavuşoğlu, gençlerle bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler ayrıca Çavuşoğlu'na kasket hediye etti.