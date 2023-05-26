Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Bakan Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 8 milletvekili, mazbatasını aldı.

Bakan Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 8 milletvekili, mazbatasını aldı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna geldi. İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, toplu fotoğraf çektirdi. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası Bakan Bozdağ ve milletvekilleri adliyeden ayrıldı.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Politika

Milletvekili Şanlıurfa AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title