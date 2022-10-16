Bakan Bozdağ maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyünde cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

TTK'ya ait Amasra maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesim'in cenazesi, Epçiler köyünde toprağa verildi. Kılınan cenaze namazı sonrası naaşı köy mezarlığına getirilen Kesim için dualar edildi. Cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şehit madencinin başında bir müddet Kur'an-ı Kerim okudu. Yapılan duaların ardından aileye taziyede bulunan Bozdağ, daha sonra patlamada hayatını kaybeden Ali Doğru'nun (30) Fırıncılar köyündeki ailesini ziyaret etti. Burada aileyle görüşen Bakan Bozdağ, başsağlığı diledikten sonra Ankara'ya hareket etti. - BARTIN