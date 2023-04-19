Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nun millete verip tuttuğu söz yok

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz veren lider konumunda olduğunu belirterek, "Bana Kılıçdaroğlu'nun size ve millete söz verip de tuttuğu şöyle 3 tane söz yazın, 3 fazla değil. Bol, bol söz veriyor.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz veren lider konumunda olduğunu belirterek, "Bana Kılıçdaroğlu'nun size ve millete söz verip de tuttuğu şöyle 3 tane söz yazın, 3 fazla değil. Bol, bol söz veriyor. Söz veren konusunda lider, Allah var. Ne istiyorsanız veriyor. Gökten yıldızları isteyin, yahu benim takatim yetmez olur mu, olmaz mı demez onu da vermeye neredeyse bakarız demeye hazır, amade durumda" dedi.

Şanlıurfa'da AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Hilvan ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden ve Şanlıurfa'ya hizmet etmeye geldiğini ifade eden Bakan Bekir Bozdağ, "Bugüne kadar sizlere verip yerine getirmediğimiz sözümüz elhamdülillah yok. Bundan sonra da böyle olacaktır. Biz biliyoruz ki itibar, güven en büyük hazinedir. Sözü senet olan siyasetçi olmak, sözünde durduğu kabul edilen siyasetçi olmak, yaparsa 'Tayyip Erdoğan', yaparsa 'AK Parti yapar' lafını sadece AK Partililer'e değil bütün partilere gönül vermiş insanlara söyletmek kolay bir iş değildir" dedi.

"İşte Ukrayna komşumuz ortada, İran komşumuz ortada, Suriye ortada. PKK, FETÖ, DHKPC bir sürü terör örgütünün de Türkiye'ye saldırıları var. Ama bütün bunların yanında Türkiye bugün bir huzur adasıdır. Bir istikrar bölgesidir. Bir barış bölgesidir. Bütün bu yangının içinde Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyenlerin karşısında o nemrutların karşısında İbrahim'e cennete döndüren o su ne ise bugün Türkiye'nin huzur ve istikrarı tam da odur. Bütün bu yangınların Türkiye'ye girmesini engellemiştir. Sakın Erdoğan'a vermeyin Kılıçdaroğlu'na verin. Hepsi bilumum terör örgütleri PKK'sından, FETÖ'süne alfabede harf kalmadı hepsi hep beraber Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Batı eski batı vahşi batı hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Soruyorum Türkiye'nin menfaatine olduğu için mi bunlar Kılıçdaroğlu'nu destekliyor."