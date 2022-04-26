Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası kararlarına yönelik tepkiler için ilk yorum: Türkiye bir hukuk devletidir - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası kararlarına yönelik tepkiler için ilk yorum: Türkiye bir hukuk devletidir

Haberler.com - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası kararlarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bozdağ, "Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum. Türkiye bir hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" ifadesini kullandı. ABD ve Almanya'dan gelen "Osman Kavala serbest bırakılsın" çağrılarına da yanıt veren Bozdağ, "Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ve Almanya'ya düşmez. Türk yargısı bağımsızdır, ne ABD ne de başkası karışamaz" dedi.

Dün İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı Davası'nda tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davada tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.

Gezi Parkı Davası'ndan çıkan kararlar başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefetin büyük tepkisine neden olurken, ABD ve Almanya da özellikle iş insanı Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası kararına sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk makamlarına çağrıda bulunarak "Karardan endişeliyiz, derhal Osman Kavala'yı serbest bırakın" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada da çığ gibi büyüyen tepkilere bugün yaptığı açıklamayla yanıt verdi. CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarını kastederek "Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum" diyen Bakan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" ifadesini kullandı.

ABD ve Almanya'nın da karara yönelik tepkileri sorulan Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ve Almanya'ya düşmez. Türk yargısı bağımsızdır, ne ABD ne de başkası karışamaz" yanıtını verdi.

Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

Heredot:

Mesela aile hukuku konusunda adalet varmı ? Vatandasa yararı var ama size biraz zararı varsa o madde altına ımza atmıyorsunuz , bızde bunların farkındayız .Halk ile bagınız gönül degil çıkar uzerıne gonul falan demeyın yemiyoruz artık

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

TEPKİYE GEREK YOK,, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN, bölünmez bütünlüğüne karşı gelen bölücülere ceza verildi,

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