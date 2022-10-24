Bakan Bozdağ'dan dikkat çeken Fakıbaba çıkışı! Paylaşımını dakikalar sonra sildi

AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın bu hamlesi siyaset arenasında büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ paylaşımında "İstifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir" ifadelerine yer verdi. Bozdağ, bu paylaşımını bir süre sonra sildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hem milletvekilliğinden hem de parti üyeliğinden istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulunarak şöyle dedi: "AK Parti'den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi, ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabı olan hiçbir şeye kılıf olmaz." Bozdağ, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

İşte Bozdağ'ın sildiği o paylaşım;

FAKIBABA NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullanmıştı.