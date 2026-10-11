Bakan Bolat: "Türkiye, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke değildir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, tehditler karşısında susacak, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini hedef alan açıklamalarını en sert şekilde lanetlediğini belirtti. Bolat paylaşımında, "Gazze'de çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden; uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yönetimin Türkiye'ye dil uzatması ancak içinde bulunduğu siyasi tükenmişliğin ve ahlaki iflasın göstergesidir. Barıştan söz edenleri ölümle tehdit eden, diplomasiye silahın gölgesini düşüren bu zihniyet, hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızı tehditkar ifadelerle hedef alabileceğini sanmasın" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke değildir"

Bolat, Türkiye'nin tehditler karşısında susacak, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke olmadığının altını çizdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmaya, İsrail'in zulmünü dünyanın yüzüne haykırmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik hadsizliğinize de, Filistin'de işlediğiniz suçlara da verilecek cevabımız nettir: Zulmünüzü meşrulaştırmanıza izin vermeyecek, adaletin sesini yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı