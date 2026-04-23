Bakan Bolat, "Kosova Türkleri Milli Bayramı" resepsiyonuna katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Priştine'de Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'nın davetlisi olarak "Kosova Türkleri Milli Bayramı" resepsiyonuna katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Kosova'daki temasları sona erdi. Bolat, Priştine temasları kapsamında son olarak "Kosova Türkleri Milli Bayramı" resepsiyonuna katıldı. Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'nın davetlisi olarak resepsiyona katılan Bakan Bolat, Kosova Türk toplumuna ve Bakanlara hitap etti.

Bolat konuşmasında; Kosova'daki Türk toplumunun kimliğini, kültürel varlığını, birlik ve beraberlik ruhunu koruma kararlılığının genç kuşaklar için önemli bir işaret olduğunu, Balkanların tarihinde olduğu gibi geleceğinde de Kosova'nın belli bir yeri ve rolünün olduğunu, Türkiye'nin Kosova ile her zaman aynı ruhu ve azmi paylaştığını, iki ülke arasındaki ortak aidiyet duygusunun en önemli göstergelerinden birinin 23 Nisan'ın her iki ülkede de kutlanması olduğunu vurgulayarak, Kosova'nın müreffeh geleceğine olan destek ve inancımızın sonsuza dek süreceğini ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka da açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri bağlara dikkat çekerek, Kosova'nın Türkiye'yi her zaman yanında görmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Kosova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutladık"

Bakan Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Dün, resmi ziyaretler için bulunduğumuz dost ve kardeş Kosova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir gurur ve heyecanla kutladık. 23 Nisan vesilesiyle Priştine'de düzenlenen resepsiyonda; Kosova Başbakanı Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila, NATO Kosova Gücü Misyon Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve kıymetli Kosovalı milletvekilleri ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum" dedi.

Ticaret Bakanı, "Gazi Meclisimizin açılışının 106'ncı yıl dönümü, milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya duyurduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günü, Balkanlar'da köklü tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kosova halkı ile birlikte idrak etmek, gönül coğrafyamızdaki birlik ve kardeşliğin en güçlü nişanelerinden biridir. Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri bağlar; ecdadımızdan miras kalan güçlü bir kardeşliğin tezahürü olarak bugün de aynı kararlılıkla yaşatılmaktadır. Kosova'daki Türk varlığı ve kardeş Kosova halkı ile paylaştığımız ortak değerler, iki ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın temelini oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum"

Kosova Türkleri Milli Bayramı resepsiyonunda, anlamlı günleri birlikte kutlamaya vurgu yapan Bolat, "Bu anlamlı günleri kutlamak hem Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünü hem de Kosova'daki Türk varlığının gurur gününü aynı coşku ve kardeşlik ruhu içinde idrak etmemize vesile olmuştur" dedi.

Ömer Bolat, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve aziz milletimizin istiklal ve istikbalinin teminatı olan kıymetli evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu müstesna gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisimizin kuruluşunda ve aziz milletimizin istiklal mücadelesinde fedakarca görev alan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasına, "Yarınlarımızın umudu olan evlatlarımızın; milli ve manevi değerlerine bağlı, ilimle, ahlakla ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yetişmelerini; sağlık, huzur ve esenlik içinde büyüyerek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyan bireyler olmalarını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı ve Kosova Türklerinin Milli Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyor; Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daim olmasını temenni ediyorum" ifadeleriyle son verdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı