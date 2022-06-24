Bakan Bilgin: Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler" dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (KAMU-SEN) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize ettiği 'Ay-Yıldızın Gölgesinde Hakkımızın Peşinde' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bilgin, enerjideki fiyat artışı ve dolardaki dalgalanmaların ekonomideki en önemli yansımasının enflasyon olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyonun yüzde 70'lere ulaşmasının tesadüfi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin, "Buna rağmen Türkiye bu durumun nasıl aşılacağını biliyor. Bu Türkiye'nin üretim gücüyle aşılacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre sanayi üretiminde yıllık büyümemiz yüzde 13 civarında. Türkiye'nin birinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 7.3. Geçtiğimiz yıl sonu ekonomik büyüme yüzde 11.7. Demek ki Türkiye ekonomideki sorunların, enflasyonu, küresel krizin yansımalarını nasıl aşacağının yolunu biliyor. Büyüyerek bunu aşacak" diye konuştu.

Bakan Bilgin, Temmuz'dan itibaren sadece çalışan veya emekli memurların değil, işçilere de ilave zam yapılacağının sinyalini vererek "İşçilerimizi, emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün sabah işverenlerle görüştük. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler. Türk devleti söz verdi. Onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracak. Türkiye büyük bir millettir. Çalışanlarını koruyacak güçlü bir ülkedir. Emekçilerini; sermayenin, çıkar gruplarının pençesine bırakmayacak, onlara karşı sosyal hukukunu koruyacak bir devlettir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmaz" ifadelerini kullandı.