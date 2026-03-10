Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İtalyan mevkidaşı Fratin ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, zirve marjında gerçekleştirdiği görüşmelerde İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İtalya arasındaki ikili ilişkiler ve enerji alanındaki işbirliğine ilişkin başlıklar ele alındı. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya ile yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz ve petrol alanındaki iş birliği imkanları ve özellikle üçüncü ülkelerde hayata geçireceğimiz ortak projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı