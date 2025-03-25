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Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısında bulunduğu firmalar arasında yer alan EspressoLab'in kentte bulunan bir şubesinde kahve içti. Vatandaşlarla da sohbet eden Bayraktar'a, Vali Mustafa Çiftçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da hazır bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcılar ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından makama geçerek Erzurum ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTIĞI ESPRESSOLAB'E GİTTİ

Bayraktar, valiliğin ardından ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısında bulunduğu firmalar arasında yer alan EspressoLab'in kentte bulunan bir şubesine gitti. Burada kahve içen Bakan Bayraktar, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

VALİ VE BAŞKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Bayraktar'a; Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'nun yanı sıra Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, EspressoLab'e yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Özel, şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin! Kampüste EspressoLab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıatıf gül:

Tamam işte AKP ye yakınmış.

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Haber YorumlarıNazlı Muhip:

Yalaka sürüsü

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Buralara gitmemek için bir neden daha? Bir de firma açıklama yapmış tarafsısız diye. Bu kadar kısa sürede nasıl büyüdünüz? Elin arabı için Starbucks boykotu yapanlar Türkler için bakalım ne yapacaklar?

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Haber YorumlarıAkP koyunlari:

parasini odedilermi?

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Haber YorumlarıSelçuk:

abi yıl oldu 2025 millet yapay zeka ile nerdeyse insan klonlayacak robotlar çıktı herşey değişti bir trk bizim ulkemizdeki şu geri anlayış değişmedi birisi kahveciyi boykot edin der diğeri inadına gider kahve içer bu nedir abi cocukmusunuz kardeşim siz ? şu ülke için bizim için birşeyler üretin bırakın şu sacmaliklari artık

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Suriyede pkk devletine razi olundu colani ile basladilar apoculuk oyunlari ile hizlandirlar chp ye coktuler simdide tepkileri torpuluyirlar sirada ne var sizce muhalefet yok edildi soyleyin bakalim sirada ne var birkac ahmak diyecekki efendim yolsuzluk yaptilar neye gore konusuyorsun bunu muhalefetin hedefe alindigi 8 ay onceden belli degil miydi su ulkede hangi siyasi liderin diplomasi sorgulandi iptal edildi anlaman icin sen bana yan gozle baktin diyerek tutuklamasi mi gerek

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Haber YorumlarıCem:

Bu kahve içilir :)

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Chp ye yapilan darbeye darbe demeniz icin daha ne yapmasini bekliyordunuz efendim biz chp ye darbe yapacagiz demesini bekliyordunuz bu kafadaki sizler oyle dese yapsada iyi yapti diyecekti cunku siz halk ne demek demokrasi ne demek secim ne demek hak hukuk adalet ne demek bu gibi degerlerin ne oldugunu anlamak la ilgili sıkıntısı olan,insanalrsiniz adam ulkenin tum temel taslarini söküp atiyor umrunuzda degil yancilik derdindesiniz mesele chp mhp parti meslesi degil ulke meslesi ulke

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Yazıklar olsun. Sanki 5 yaşındaki çocuklar yönetiyor güzel ülkemi. Siz ne biçim insanlarsınız be.

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Haber YorumlarıÖzkan Özkan:

Afiyet Olsun yiğitler bbizde yarın gideceğiz arkadaşlar ile..:)

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