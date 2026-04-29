Bakan Bayraktar: İşçilerimizin mağdur olmayacağı bir süreç yürütüyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden ruhsatlarını iptal etsek bunun işçi kardeşlerimize faydası olur mu? Olmaz, çünkü maden kapandığı zaman istihdam biter. Biz işçilerimizin mağdur olmayacağı bir süreç yürütüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, maden işçilerinin Ankara'da gerçekleştirdikleri ve dün uzlaşıyla sonuçlanan eyleme ilişkin, "İşçinin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse bu onların sorumluluğundadır. Biz bu süreçte işçilerimizin haklarını gözeterek konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ İŞİN DEVAM ETMESİ'

Maden ruhsatlarının iptal edilmesi ile ilgili tartışmalara değinen Bayraktar, "Şu anda oradaki ruhsatı iptal etsek, bunun işçi kardeşlerimize bir faydası olur mu? Olmaz, çünkü maden kapandığı zaman iş biter, istihdam biter, işçinin herhangi bir alacağı kalmaz. Bu nedenle biz çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Bu iş dışarıdan göründüğü gibi basit bir konu değil" dedi.

Bayraktar, amaçlarının işin sürekliliğini sağlamak ve çalışanları korumak olduğunu ifade ederek, "İşçilerimiz şu an maaşlarını aldılar. Bizim amacımız işin devam etmesi. Eğer maden veya santral kapanırsa bu bizim istediğimiz bir durum olmaz. Dolayısıyla hem istihdamı korumak hem de üretimin devamını sağlamak için süreci titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Firmanın geçmişteki ruhsat sayıları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sürecine değinen Bayraktar, "Maden firmasının yüzlerce ruhsatı vardı, şu an çalışan ruhsat sayısı 92'ye kadar inmiş durumda. TMSF netice itibarıyla bu şirketi ve diğer birçok şirketi sattı. TMSF uygulaması bu süreçte bir ara çözüm ve uygulama niteliğindedir" dedi.

'ALACAKLARIN ÖDENMESİNİN TEMİN YOLUNA GİTTİK'

Bakan Bayraktar, devamında şöyle konuştu:

"Bu ruhsatları alan bu alanda faaliyet yapan şirketlerin sorumlu ve basiretli davranması lazım. Burası bir kömür santrali ve kömür santralinin bir madeni var. Fakat maalesef bu işletme bu santrali aldığı günden beri aslında benzer sıkıntıları yaşadı. Bunlar sizin gündeminize işçilerimizin eylemi ile geldi ama daha öncesinde bizim zaman zaman müdahalelerimiz, bu konuda firmayı uyarlamalarımız, firmayla ilgili yaptığımız uygulamalar neticesinde çözümler üretildi. Ama öyle gözüküyor ki firma bunu adeta alışkanlık haline getirmiş. Çünkü daha önce de ifade ettim, firma başka işletmelerinde de benzer sıkıntılar yaşadı. Sıkıntılar işçilerimizin alacaklarının ödenmesinde oldu. Orada bu firmanın hizmet aldığı alt taşeronlarında oldu. Servis, nakliye ve ofis hizmeti aldığı yerlerde oldu. Firmanın devlete olan yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda da ruhsat iptallerine varıncaya kadar cezai müeyyideler uygulandı. Fakat son hadisede işçilerin ödenmeyen borçlarına tekrar müdahale ederek, firma üzerinde alacakların ödenmesinin temin yoluna gittik."

'ÖDEME YAPMAZSA TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAK'

Özellikle 'Yerli kömür santralleri çalışsın' diye, yerli kömürden üretilen elektriğe alım garantisi verdiklerini söyleyen Bayraktar, "Mecliste yapılan düzenlemeyle bakanlığımıza bir yetki verildi. Yetki aşamasında muhalefet buna çok itiraz etti, 'gerek yok' dedi. Ama bizim esas itibariyle burada hedefimiz özellikle o madenlerde çalışan yaklaşık 30 bine yakın işçilerimizin işlerinin garantiye alınması için bu düzenlemeyi yaptık. ve o düzenleme neticesinde de bu alım garantisini 2029 sonuna kadar bu santrallere verdik. Ama orada bir kırmızı çizgimiz vardı. Dedik ki; 'İşçiye borcu olan santralleri biz bu teşvik programına almayacağız.' Çevreyi, istihdamı, işçi haklarını gözeterek bir düzenleme yaptık. Bu santral dışında da şu an bu teşvikten yararlanmayan kimse kalmadı. Bu santralin bu teşvikten yararlanamamasının sebebi işçilere olan borçları. İşçi kardeşlerimiz firmaya yapacakları baskıyı, madenle ilgili olduğumuz için bizim bakanlığımıza, diğer bakanlıklarımıza yaptı. Firma bu teşvikten yararlanmak için işçileri araya katmış oldu. İşçi borçları ödenmediği için bu teşvikten yararlanamıyor bu firma. Bundan sonra da işçilere ödeme yapmazsa bu teşvikten yararlanmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı