Bakan Bayraktar'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Bakan Bayraktar'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gençlerle buluştuğu etkinlikte fahri hemşehrilik beratı aldı. Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından gerçekleştirilen tören duygusal anlara sahne oldu.

Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Konferans Salonu'nda 'Türkiye'de enerji ve maden gündemi' başlığı ile gençlerle buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, program öncesi Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman ile Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından 'fahri hemşehrilik beratı' verildi. Törende bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, fahri hemşehrilik beratı verenlere teşekkür ederek, "Güzel ve can Erzincan'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Beni bu şekilde ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Şu an konuşması çok zor ve duygusal bir an yaşıyorum. Sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duruyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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