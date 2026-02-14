Haberler

Türkiye, Somali'de Petrol Arayacak

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na iştirak etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Enerjide bağımsızlık hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma' hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" dedi.

Karadeniz'de yeni sondajlar

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğal gazı kullandığına işaret eden Bayraktar, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" diye konuştu. Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını da ifade etti.

Çağrı Bey Somali'ye gidiyor

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığına dikkat çeken Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" ifadelerini kullandı.

Akkuyu'da hedef bu yıl ilk elektrik üretimi

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını hatırlatan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
