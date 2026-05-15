Bakan Bak, Gençlik Haftası'nda Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizle birlikte Gençlik Haftası'nın başladığı bugün de manevi huzurunuzdayız. Türkiye, huzurun, güvenin ve sarsılmaz bir istikrarın merkezi olarak köklü birliğimizi, kardeşlik iklimimizi ve dayanışma ruhumuzu yarınlara taşıyan, istikbaline emin adımlarla yürüyen bir ülke olmayı sürdürmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve üretimin her alanında ortaya koydukları vizyon, azim ve başarıyla insanlığa değer katan gençlerimiz, al bayrağımızı bugün dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor. Bu toprakların köklü hafızasından ve milli ruhundan aldığı güçle yetişen yeni nesillerimiz çalışkanlığı, yüksek idealleri ve emanetinize duyduğu sarsılmaz sadakatle Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşıyor. Gençlik Haftası'nı bu yıl da ülkemizin dört bir yanında aynı coşku, heyecan ve güven duygusuyla idrak edecek olmanın gururuyla zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı