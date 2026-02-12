Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda sunum yaptı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocukları suça sürükleyen koşulları ortadan kaldırmak, yalnızca bugünün değil, ülkemizin yarınının da meselesidir. Bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak, bir suçun önüne geçmekten çok daha fazlasıdır, bir geleceği kurtarmaktır." dedi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bak, çocuk adaleti literatüründeki suça sürüklenen çocuklara ilişkin "cezalandırıcı ve güvenlik odaklı" yaklaşımların yerini, "koruyucu, önleyici ve güçlendirici" modellere bırakması gerekliliğinin son yıllarda açık bir biçimde ortaya çıktığını söyledi.

Bak, suça sürüklenen her çocuğun, yalnızca adli bir vaka değil, aynı zamanda korunması, desteklenmesi ve yeniden toplumsal hayata kazandırılması gereken bir birey olduğunu belirtti.

Suça sürüklenme riskini doğuran koşulları azaltmayı, çocuk ve gençleri güvenli alanlarla buluşturmayı, aidiyet, sorumluluk ve yaşam becerilerini güçlendirmeyi temel bir kamu görevi olarak gördüklerini vurgulayan Bak, Bakanlığın çalışmalarının da bu noktada tamamlayıcı, önleyici ve güçlendirici sosyal politika anlayışıyla şekillendiğini ifade etti.

Çocukların suça sürüklenmesini önlemenin en etkili yolunun, onları erken yaşta güvenli, kapsayıcı ve yapılandırılmış sosyal alanlarla buluşturmak olduğunun altını çizen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşım doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını nitelikli biçimde değerlendirebilecekleri gençlik merkezleri, genç ofisler, spor tesisleri ve kamplar aracılığıyla yaygın bir önleyici hizmet ağı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 570 gençlik merkezimiz, 376 genç ofisimiz, 43 gençlik kampımız, 25 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimiz, 89 sporcu eğitim merkezimiz ve toplamda 4 bin 814 spor tesisimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize alan açıyor, onların hayatlarına dokunuyoruz. Bu alanlar, yalnızca etkinlik mekanları değil, aynı zamanda çocuklarımızın aidiyet geliştirdiği, kendilerini güvende hissettiği ve toplumsal bağlar kurabildiği koruyucu ve gelişim odaklı ortamlardır."

Bakanlık tarafından yürütülen yaşam becerileri, bilim, teknoloji, gönüllülük ve kariyer odaklı programların, çocuk ve gençlerin problem çözme, sorumluluk alma ve gelecek planı oluşturma becerilerini desteklediğini dile getiren Bak, özellikle gençlik kamplarında uygulanan Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri gibi bütüncül öğrenme modelleri sayesinde gençlerin, yalnızca bilgi edinmekle kalmadığını, aynı zamanda öz yeterlilik ve özgüven geliştirdiğini, bu çalışmaların da suça sürüklenme riskini azaltan önemli bir koruyucu faktör oluşturduğunu belirtti.

Bakan Bak, çocuk adaleti alanındaki uluslararası yaklaşımların, kırılgan gruplar açısından sosyal uyum ve psikososyal desteğin hayati önem taşıdığını açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekerek, UNİCEF işbirliğinde yürüttükleri "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi" kapsamında geçici koruma altındaki çocuklar ve dezavantajlı gençler başta olmak üzere farklı grupların toplumsal hayata eşit ve sağlıklı biçimde katılımının desteklendiğini aktardı.

Ergen gelişimini ve katılımını odağa alan çalışmalarıyla geçen yıl 638 bin 951 gence ulaştıklarını bildiren Bak, projenin "Çocuk Koruma Programı" özelinde çalışan psikolog ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla 23 binden fazla çocuğun koruma ihtiyacına cevap verdiğini kaydetti.

"Bu alan, ortak aklı, kurumsal işbirliğini ve uzun vadeli bir toplumsal iradeyi zorunlu kılmaktadır"

Bakanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Bak, "Tüm bu çalışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk adaletine katkısını, adli sürecin dışında, ancak onunla uyumlu ve tamamlayıcı bir sosyal politika alanı olarak konumlandırmaktadır. Önleme, erken müdahale ve yeniden toplumsallaşma ekseninde yürütülen bu uygulamalar, çocukların yeniden risk davranışlarına yönelmesini azaltmayı ve onları güvenli bir geleceğe taşımayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklar meselesinin, hiçbir kurumun ya da politikanın tek başına taşıyabileceği bir sorumluluk olmadığını belirten Bak, "Bu alan, ortak aklı, kurumsal işbirliğini ve uzun vadeli bir toplumsal iradeyi zorunlu kılmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki çocukları suça sürükleyen koşulları ortadan kaldırmak, yalnızca bugünün değil, ülkemizin yarınının da meselesidir. Bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak, bir suçun önüne geçmekten çok daha fazlasıdır, bir geleceği kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

Komisyonda daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin sunumlarına geçildi.