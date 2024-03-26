Üye Girişi
Haberler

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Rize- Artvin havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştı"

ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize- Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. "Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptık ama ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik" diyen Uraloğlu, "Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var. Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafya böyle bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz de var" dedi.

Borçka'nın zorlu kış şartlarında her yıl çile yaşayan Macahel bölgesine tünel projesi ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu "Muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, bütün Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini de alarak orada bir vaziyet alır da orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz, hızlıca bitirir hemen onu da yatırım programını alır, yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı zaten elimizde hali hazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu daha sonra il merkezine giderek sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada "Bugün Rize Artvin Havalimanımıza indik. Geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65. Burası iş yapar mı yapmaz mı tartışılan bir dönemde günlük ortalama 10 tane uçak var. Oradan geldiğimizde sahil yolunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ehemmiyet vererek bitirdiğimiz bir yoldan seyrettik. Borçka'ya kadar çok istediğimiz standartlarda olmayan bir yolunuz var. Bununla ilgilide çalışmalarımız var. Bir çok yatırım yaptık. Şimdiye kadar, 86 milyar liralık Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak Artvin'e yatırım yaptık. Bölünmüş yolu 40 kilometreye çıkartmışız yine sıcak karışım kaplamada da karayolları sorumluğunda olan yollarımızın 201 kilometresini sıcak karışım kaplama yapmışız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Borçka Artvin Rize Ulaşım Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yusuf Sifil kimdir? İYİ Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan adayı Yusuf Sifil kimdir? Özkan Arduç kimdir? İYİ Parti Kars Kağızman Belediye Başkan adayı Özkan Arduç kimdir? Enver Akkaya kimdir? İYİ Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı Enver Akkaya kimdir? 27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title