Bahreyn, Mısır ve Katar'dan İran'a kınama

Bahreyn, Mısır ve Katar, ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği saldırıya karşılık İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD'ye ait askeri noktaları hedef almasını kınadı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktayı hedef aldıklarını açıklamıştı. Saldırılarda Bahreyn'deki ABD 5. Filosu Üssü ile Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nün hedef alınmasının ardından Bahreyn'den açıklama geldi. Bahreynli bir yetkili, hava savunma sisteminin İran'dan gelen füzeleri engellediğini açıkladı. Bahreyn Kralının Medya Danışmanı Nabil el-Ahmar, Bahreyn'deki hava saldırısı ile sirenlerin dördüncü kez çaldığını ifade ederek, hava savunmasının İran saldırılarıyla başa çıktığını ve İran'ın "saldırılarının" engellendiğini söyledi.

Mısır'dan kınama

Mısır da, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, saldırıları egemenliğin açık bir ihlali ve bölgesel istikrarı tehdit eden kabul edilemez bir gerginlik olarak nitelendirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diğer Arap devletlerinin güvenliğini ihlal eden tüm eylemlerin reddedildiği belirtilerek, bölgede barışı korumak için itidal ve gerilimin azaltılması çağrısı yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn ile tam dayanışma içinde olunduğu ve bu ülkelere güvenliğe yönelik tehditlerle mücadelelerinde destek verildiği ifade edilen açıklamada, Körfez'in istikrarının Mısır'ın kendi güvenliği ve daha geniş bölgenin güvenliği için ayrılmaz bir parça olduğu aktarıldı. Açıklamada, "İran'ın bu tekrarlanan ve kınanması gereken saldırılarının hiçbir gerekçesi veya bahanesi yoktur" denildi.

Katar'dan Bahreyn ve Kuveyt'e destek

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıların her iki ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali ve uluslararası hukukun bariz şekilde çiğnenmesi olduğunu kaydetti. Açıklamada bölgeyi haksız saldırıların sonuçlarından korumanın, diyalog ve diplomasi yoluna devam etmenin ve gerilimleri azaltmanın gerekliliği vurgulandı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı