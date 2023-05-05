Bahçeli Yozgat'ta konuştu: Zillet ittifakı PKK ve FETÖ ile aynı masada

YOZGAT'TA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum mitinginden sonra Yozgat'a geçti. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Yozgat'ın barış ve kardeşlik yuvası olduğunu, husumet tellallarına eyvallah etmeyeceğini belirterek, "Ancak milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçekler ortadadır ve inkarı mümkün değildir. Önce sipariş bir masa kurdular, sonra 6 parti o masaya oturdu, masanın altında gizli gizli ele ele tutuşup sakladıklarını da sonunda gün yüzüne çıkardılar. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. CHP ile HDP aynı kanlı masanın paydaşıdır" dedi.

Türk milletinin kendine biçilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıkta olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, Karabağ'daki zaferdir, sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir, Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur, Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır" dedi. Bahçeli, mitingin ardından kentten ayrıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,