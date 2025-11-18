Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianameye de değinen Bahçeli, yargılamanın televizyonlardan canlı yayınlanması düşüncesini tekrar etti.

"HERKES HUKUK ÖNÜNDE EŞİTTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Değerli dava arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran rüşvet ve yolsuzluk davasına dair 3.741 sayfalık iddianame hazırlanmış ve mahkemeye sunulmuştur. Burada iddianamenin ayrıntılarına girecek değilim. Kaldı ki bu bizim işimiz de değildir. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur.

En başta CHP yönetimi olmak üzere herkesin yargıya saygı duyması, hâkim ve savcılara hakaret eden ahlaksız üsluptan sakınması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herkes hukuk önünde eşittir. Hiç kimsenin ayrıcalığı ve imtiyazı yoktur.

"İDDİANAMENİN KARALANMASI CHP'YE BİR ŞEY KAZANDIRMAYACAK"

Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan, 105'i tutuklu 407 kişi hakkında mahkemenin ne diyeceği, nasıl bir sonuca ulaşacağı, hükmü nasıl vereceği yakında belli olacaktır. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak; bilakis korku ve kaygının tezahürü olarak değerlendirilecektir.

"İBB DURUŞMASI TELEVİZYONDA CANLI YAYINLANSIN"

Bu meyanda olmak suretiyle, bizim iki konuda samimi ve sahici beklentimiz vardır ve şunlardır:

1- Yargılama hızla tekâmül ettirilmeli, siyasi kuşatmaya alınarak tavsamasına ve tartışılmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. Hz. Mevlânâ'nın dediği gibi: "Adalet, her şeyi layık olduğu yere koymaktır."

2- Daha önce de vurguladığım gibi, yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi, aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir.

Dediğim gibi, iddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Zira her şey kamuoyunda biteviye tartışılmakta; bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkâm kesmektedir. Ancak bariz ve aşikâr olan bir hususun altını kalın şekilde çizmenin de büyük bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. O da şudur:

Aziz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, adına "ekosistem" denilen ve bununla mündemiç organize suç örgütü olduğu ileri sürülen, mafyalaşmış bir oluşum tarafından belediyenin kaynakları, yani devletin parası kullanılarak bedeli mukabilince satın alınmıştır. İş bununla da kalmamış; müteakiben Türkiye'nin satın alınması konusunda ahlak ve yasa dışı rüşvet, ihalelerden komisyon ve yolsuzluk fırsatı esmeye başlamıştır.

"ZANLILAR BELLİDİR, İFADELER VE İTİRAFÇILAR BİLİNMEKTEDİR"

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici, daha hırs ve ihtirasla perçinli gayrimeşru, gayrihukuki bir tertip ve teşebbüs içine girilmiştir. Zanlılar bellidir, ifadeler ve itirafçılar bilinmektedir. Türkiye'yi satın almak için rüşvet ve yolsuzluk kurallarından mıntıka temizliğine soyunanlar çok geçmeden yakayı ele vermişler; Türk devletinin Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri gibi satılık olmadığını çok şükür göstermişlerdir.

Bize göre iddianamenin özü ve özeti budur. Devamlı ekonomik sorunlardan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, milletimizin verdiği vergileri; henüz bıyığı terlememiş yavrularımızın haklarını; emeklilerimizin umutlarını; çiftçilerimizin alın terlerini; esnaf, memur ve işçilerimizin nafakalarını gasp ederek siyaset operasyonuna âlet etmişlerdir.

"BUNUN ADI HORTUMCULUK DEĞİL, YÜZYILIN SOYGUNUDUR"

Göz kamaştıran deprem konutlarından tutun da yol, köprü, tünel, savunma, sanayi ve şehir hastanelerine varıncaya kadar yapılan yatırım seferberliğini ve muhteşem eserleri eleştirmesi artık tamamıyla boşluktadır, boşunadır. Yavuz hırsızın ev sahibini bastırması gibi beyhude bir çırpınıştır. Emeklilerimizin karşılığı CHP'nin para kulelerindedir. Milletimizin helal rızkı dolandırılmış, belediye kasası boşaltılmıştır. Bunun adı hortumculuk değil, yüzyılın soygunudur.

Ne hukuktan, ne demokrasiden, ne işsizlikten, ne enflasyondan, ne de ekonominin diğer konu başlıklarından bahsetmeye bu yolsuzluk markalarının yüzü kalmamıştır. Türk milleti, kesintisiz şekilde sahnelenen ekonomik soygunların az veya çok benzerlerine defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkûm olmuştur. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının, soyguncuların, rüşvetçilerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur.

Dün "hasta adam" olarak tarih ve tanımını yaptıkları imparatorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan; bölüşüm ve paylaşım masalarında askerî ve siyasi operasyonlar kurgulayan, hitamında da icra eden muasım ülkelerin mütecaviz politikalarından mutlak surette ders almak zorundayız. Makuliyetten ve hukukun üstünlüğünden verilecek her tavizin, sorunların daha da karmaşıklaşmasına, Türkiye'nin çıkmaz sokaklara sürüklenmesine hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız."