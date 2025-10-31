Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, diğer MHP'li Komisyon üyeleriyle birlikte Bahçeli'yi ziyaret etti. Toplantının ardından Feti Yıldız'ın paylaştığı manidar cuma mesajı dikkat çekti.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, diğer MHP'li Komisyon üyeleriyle birlikte Bahçeli'yi ziyaret etti.

Feti Yıldız, X hesabından, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Sayın M. Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk ve Sayın Yücel Bulut'la komisyonun 16. toplantısından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin huzuruna çıkarak 'terörsüz Türkiye' ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi sunduk."

FETİ YILDIZ'DAN MANİDAR CUMA MESAJI

Yıldız, mesajına, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Komisyon'daki diğer MHP'li vekillerle birlikte çekilmiş fotoğrafı da ekledi. Bu ziyaretin ardından Yıldız'dan dikkat çeken bir 'cuma mesajı' geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Yıldız, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

SON CÜMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız, paylaşımını "Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim" ifadeleriyle bitirdi.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Toplumun tamamını kucaklayan,

temel hak ve özgürlük alanını genişleten,

vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim.

Sükunetle düşünelim.

Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.

Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim.

Allah"ım!. Bizleri sırat-ı Mustakim'den ayırma.

Hayırlı Cumalar ."