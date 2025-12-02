Haberler

Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak" dediği iddialarına ateş püskürdü. Bahçeli "Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

KOÇYİĞİT: DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİREBİLİR

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlat ve Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlayan süreç ve 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz 'devlet aklı' olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan'ın. Bu anlamıyla bu yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor. En azından sonuç olarak ben kendi adıma böyle bir çıkarım yaptığımı söyleyebilirim. Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."

AK PARTİLİ TAYYAR DA İDDİAYI GÜNDEME GETİRDİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar katıldığı bir canlı yayında Koçyiğit'in "Darbe mekaniği devreye girebilir" sözlerine değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tv100'de konuşan Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN DARBE İDDİASINA SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kamuoyunda yer alan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın komisyon ziyaretinde söylediği iddia edilen "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak" sözlerine yanıt verdi.

"FASA FİSODUR"

Bahçeli "Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Kendini bitirdi, bu kendi partisini de bitirdi, hangi ruh halin, hangi beyin ile bunları söyleyebiliyorsun şaşırmamak elde değil...

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Atatürk ten hiç bir şey ogrenmemissiniz, Ortadoğu'nun bataklık olduğuna dair... Ne o Barzani mı dir nedir kendi askeri uniformali korumalari ile Sirnak a gelmesi, Devlet buyuklerimizin Büyük ayıbıdir ve hatta rezalet..Türk Milletini üzmüştür..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Merak etme seni yüce Türk milleti döndürecek o yolundan vatan haini seni.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhsyn cskn:

milletin anasını ağlattınız yazıklar olsun

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlmila Banu:

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Seninde sahibinin de anasını bu apo sjkecek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
