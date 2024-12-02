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Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen köşe yazarı Mümtazer Türköne, katıldığı bir programda terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin konuştu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Türköne, "Ben birkaç ay içerisinde Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti milletvekillerinin ellerini sıkmış, ardından partisinin grup toplantısında "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanarak yeni bir sürecin işaretini vermişti.

Bahçeli, geçen iki ayda yaptığı çağrının arkasında olduğunu birçok kez dile getirirken; AK Parti içerisinden Bahçeli'nin açıklama ve hamlelerine destek açıklamaları geldi.

Süreç boyunca en çok konuşulan konu ise Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışı oldu. Bahçeli söz konusu konuşmasında "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

"SERBEST KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Terör örgütü lideri Öcalan ile ilgili tartışmalar devam ederken; Bahçeli'ye yakın bir isimden çarpıcı bir çıkış geldi. Köşe yazarı Mümtazer Türköne, katıldığı bir programda terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin konuştu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Türköne, "Ben birkaç ay içerisinde Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Medyascope'a konuk olan gazeteci Türköne açıklamalarının devamında ise "Detaylara takılıyoruz. Başından beri söylediğim tablonun tamamında manzara çok açık. Öcalan'ın gelmesi milletvekillerin oraya gitmesi çok detay" diye konuştu.

Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Sana verdiğim oylar eline dizine Dursun....

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Haber Yorumlarıİletim:

İnşallah bu bacağınıza sıktığınız son kurşun olur??????????

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTuran KURT:

MHP de ÜLKÜCÜ kalmadı bunama alameti gösteren bir düşkünün sözlerinin hükmü yoktur

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bebek katilini nasıl serbest bırakırsınız sen bunamişsin be

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMuratsa:

BU BENDEN FAZLA KÜRT.ÖCALANDA BÖYLE MHP TARAFINDAN COK SEVİLİP SAYILDIGINI BİLMIYORDUR.

Yorum Beğen109
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Haber Yorumlarıoturan:

bahçeli soyun kurusun

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Bunca şehidin kanını üzerinize bulaştıracaksınız gibi geliyor bebek katili dediğiniz adamdan medet umar hale geldiniz yazıklar olsun şehit ailelerinden oy alıpta nasıl böyle bir yol izleyebiliyorsunuz anlayamıyorum

Yorum Beğen73
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Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Evlat nöbeti tutan annelerin yüzüne nasıl bakacaksın çok merak ediyorum

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Hasta işte hapiste gebermesin istiyorlar

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Haber YorumlarıGokhan Ozkan:

Ooo, 2009'da apoyu paşa yapalım diyen mumtazer turkone 15 sene sonra tekrar sahne almış.

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