Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

TBMM'deki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakışla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, o fotoğraf karesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve Milletvekili Turhan Çömez'in o sırada Bahçeli'ye attığı bakış dikkat çekti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÇARPICI İDDİA

Dervişoğlu, söz konusu kareyle ilgili açıklama yaptı. Kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlayacağının önceden bilindiğini ve gazetecilere de bildirildiğini iddia etti.

"BAHÇELİ'NİN ALKIŞLAYACAĞI BİLİNİYORDU"

Dervişoğlu şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu, gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz, basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz."