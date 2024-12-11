Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

 Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay
İlk işi plakayı sökmek oldu! Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı

Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı

Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakış çok konuşulan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin alkışıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

TBMM'deki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakışla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, o fotoğraf karesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve Milletvekili Turhan Çömez'in o sırada Bahçeli'ye attığı bakış dikkat çekti.

Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

DERVİŞOĞLU'NDAN ÇARPICI İDDİA

Dervişoğlu, söz konusu kareyle ilgili açıklama yaptı. Kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlayacağının önceden bilindiğini ve gazetecilere de bildirildiğini iddia etti.

"BAHÇELİ'NİN ALKIŞLAYACAĞI BİLİNİYORDU"

Dervişoğlu şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu, gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz, basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz."

Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

İşgal ilk kez bu kadar net görüntülendi
img

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı
img

İşte Suriye'nin yeniden inşası için çıkan fatura
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Reis ne yaptınız da ne yapacağını da çok iyi bilir sizler merak etmeyin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Şimşek:

İyi bildiğini sanıyorsun. Ama bir halt bildiğin yok. Günü saati geldiğinde hepiniz öğreneceksiniz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Türk milliyetçilerini resmen satı yazıklar olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

gizli hafiye gizli salla salla yumos

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Aralık Urla, Seferihisar, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 11 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki! Çarşamba günü hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024) Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 38. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.