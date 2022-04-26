Bahçeli'ye Osman Kavala çıkışıyla gündem olan Süleyman Sazak soruldu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır

İstanbul Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

BAHÇELİ: YARGIYA SAYGI DUYULMALIDIR

Gezi Davası'nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla, bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararına saygılı olarak her şeyi kabullenmek durumunda olmalıdır" dedi.

"SAZAK'IN BİZİMLE BİR İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR"

"Osman Kavala'yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" şeklinde bir paylaşımda bulunan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak'la ilgili de bir değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.