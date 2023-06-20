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Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Öğrencileri yakından ilgilendiren bir çıkışta da bulunan Bahçeli, "Ümit ediyorum ki üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değiller" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran bir açıklama yapan Bahçeli, "Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Seçim sonuçlarını da bir kez daha değerlendiren MHP lideri, "Parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Bir günümüzün diğeriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz." dedi.

MHP liderinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimize huzur saçmakla mükellefiz. İnsana varmak için insanlar arasından geçmemiz şarttır. Kızılelma ve turan ülküsüne yaslanmış bir hareketin mensuplarıyız. Her an Seçim olacak gibi bütün ihtimallere hazır olmalıyız. Seçimler tamamlanmış olsa da yeni bir seçime gitmekteyiz. Peş peşe eklemlenen seçim gündemi milli irade ile tamamlanmış olacaktır.

Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Birinci hedefimiz mevcut başkanları muhafaza ederek yenilerini eklemektir. İkinci hedefimiz cumhur ittifakı doğasına hareket edip muhalefet belediyelerin hallerine son vermektir. Elde edilen demokratik başarıyı mahalli seçimlerle perçinlemek boynumuzun borcu. İzmir İstanbul Ankara başta olmak üzere ilçe ve il belediyelerinin marka değerinde yönetilmesi tarihi önemdedir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüş, kaos en büyük kentin önünü kesmiştir.

CHP'li belediye başkanlarının ayak oyunlarından, kulislerden, rekabetlerden başka bildikleri tek bir şey yoktur. Hezimet değil hizmet edenler şehremini olmalıdır. Zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerinin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına şahit olacağız. Sosyal ve ekonomik meselelerin çözüme kavuşması için yasama faaliyetleri sürecektir. Bu kutlu çatı altında milletimizin her beklentisi görüşülüp karara bağlanacaktır. Emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşımıza müjdeli haber verilecektir. Demokratik kültürün iki temel öğesi hoşgörü ve uzlaşmadır.

Yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her vekil tarih huzurunda yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da sorumlu olacak. Sorunlar hepimizin malumudur. Fiyat istikrarını bozucu etkenler oldukça fazladır. Güven ortamını kalıcı hale getirmek vazifemizdir. Yeni kabinenin ekonomi reformlarına güvenmekteyiz. Ekonomi politikaları bütün halinde uygulanıp dengelediği sürece başarılı olacaktır. Türkiye'nin küresel ekonomide aldığı oran makul ve memnun edici değildir. Gelirlerin yükseltilmesi akla gelen ilk çaredir."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

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mesela odtü'ye nasıl öğrenci alınacak? şeffaflık sağlanabilecek mi?

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Abdullah ışık:

Üniversite sınavları kalkınca garibanın çocuğunun tek umudu olan okuyup iş sahibi olmak kavramının da elinden alınacağından korkmuyor musunuz ??

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Mehmet YILMAZ:

Ya arkadas herkes üniversite mezunu olmasın. Ne demek sınavı kaldıracağız. Bence üniversiteye daha az ama kaliteli öğrenci alınmalı. Bu dediklerini yaparlarsa üniversiteden mezun olanlar iyice değersizleşecek. Ne yapmak istiyorlar anlamıyorum. Biliyorum aslında da diyemiyorum. Yazıklar olsun.

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