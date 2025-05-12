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Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin Meşalesi Yakılmıştır

Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin Meşalesi Yakılmıştır
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Devlet Bahçeli, PKK'nın feshi ile ilgili yaptığı açıklamada, barış ve güvenlik ortamının kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Barış ve kardeşliğin kazanacağını belirten Bahçeli, ideolojik çatışmaların son bulması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli: (Terör örgütü PKK'nın feshi) Barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Önyargıların bataklığı kurutulmalı, uyduruk kayıkçı kavgaları sonlandırılmalı, ucuz polemiklerin sahne aldığı sipariş gerginlikler bitirilmeli, ideolojik, ilkesiz ve ilkel takıntıların parantezi kapatılmalıdır. Kim ne derse desin, statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir. Bugün kazanan doğudan batıya, güneyden kuzeye Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, hatta mücavir coğrafyalardaki dost ve kardeş halklardır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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