MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, ihanettir. Şu hususun özellikle bilinmesini isterim. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, ihanettir. Şu hususun özellikle bilinmesini isterim. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü Pkk'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temasıyla Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında, partililere seslendi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini, seçimlerin sağduyulu sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diledi.

ABD ve Avrupa basınında, dergilerinde 'Recep Tayip Erdoğan gitsin' başlıkları kullanıldığını anlatan Bahçeli, "Türkiye'nin seçimleriyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin çok sayıda ülkesi, iç ve dış Türkiye karşıtı insanlar oyunlar kuruyor, yalanlar söylüyor. İftira yapıyorlar. Son günlerde bazı Amerika ve Avrupa ülkeleri dergilerinde 'Recep Tayip Erdoğan gitsin' diye başlık atıyorlar. Diyorum ki; Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anadolu'nun bağrından çıkmış bir delikanlı liderdir. Hans'a, Sam'a, Henry'e, Frank'a Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyiz, Türk siyasetinde de sildirmeyiz" diye konuştu.