Bahçeli: Sayın Erdoğan'ın seçilmesi için insanüstü gayret sarf edilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine 9 ay 18 gün kaldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Ortak Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bahçeli, yaşanan son gelişmelerin, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınmasının şart olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi, kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik, hukuki bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır. Siyaset hizmet değil; hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkılması çok zordur. Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı meydandadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır" diye konuştu.