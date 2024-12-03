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Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
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Parti grubundaki konuşmasında "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugüne özel Fetih Suresi yazılı yüzük ve rozeti tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Suriye'deki çatışmalara değinen Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti.

"HALEP TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR"

Konuşmasında kalesine Türk bayrağı asılan Halep için "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" diyen Bahçeli, bugüne özel Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü tercih etti.

İşte Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü;

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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