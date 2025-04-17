Bahçeli, Özgür Özel'in eleştirilerinin odağındaki Bakan Tekin'e sahip çıktı

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlattığı ve ikincisini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. Özel, "Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma" dedi. Özel'in bu sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli çok sert çıktı.

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AJİTE EDİP..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirilmiştir. Üniversite gençliğinin kışkırtılmasından sonra küçük gruplardan müteşekkil lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması, milli eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülasyonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur.

BAKAN TEKİN'E SAHİP ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı'nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür. Öğrencilerimizin velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak aynı zamanda istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır. Anneler-babalar CHP'nin kara kampanyasına itibar etmeyerek çocuklarının heba ve heder olmalarına engel olmalı, set çekmeli, duvar örmelidir.

"ÖĞRENCİNİN YERİ OKULDUR"

CHP'nin sokak provaları, yasa dışı sol ve marjinal grupların alçak provokasyonları çocuklarımızı değirmen taşı gibi öğütme, geleceklerini mahvetme esasına dayalıdır. Güya demokratik hak arama iddiasıyla yapılan haksız ve hukuksuz protesto gösterilerinin varacağı yer kaybolmuş ve pişmanlıklara hapsolmuş bir hayattır. Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur. Öğrencinin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir, aile sıcaklığıdır, laboratuvardır, çağın gereği olan kavram, kuram ve bilgilerle donanmaktır." ifadelerini kullandı.