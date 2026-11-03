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Bahçeli'nin projesinde Polatlı da var, 30 yıllık il olma beklentisi yeniden gündemde

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Bahçeli'nin projesinde Polatlı da var, 30 yıllık il olma beklentisi yeniden gündemde
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '100 il, 1000 ilçe' projesinde il olabilecek 19 ilçe arasında Polatlı'yı da gösterdi. Yaklaşık 30 yıldır il olmayı bekleyen ilçede beklenti yeniden gündeme gelirken, çevre ilçelerin bağlanmasına dair kesinleşmiş resmi karar bulunmuyor.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, 1000 ilçe' projesi kapsamında il olabilecek 19 ilçe arasında Polatlı'yı da göstermesi, ilçede yaklaşık 30 yıldır gündemde olan il olma beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, 1000 ilçe' projesine ilişkin açıklamaları, Ankara'nın Polatlı ilçesinde il olma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini belirterek, il olabilecek ilçeler arasında Polatlı'nın da bulunduğunu ifade etti. İlçenin yaklaşık 30 yıldır gündeminde olan il olma beklentisi, açıklamanın ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

ÇEVRE İLÇELERİN BAĞLANMASI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Polatlı'nın il statüsü kazanması halinde Ankara'nın batı yönündeki idari sınırlarının da değişebileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ve Günyüzü, Ankara'ya bağlı Haymana ile Konya'nın Çeltik ilçesinin Polatlı'ya bağlanabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak söz konusu ilçelerin Polatlı'ya bağlanmasına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

Coğrafi konumu, ulaşım ağları, tarımsal üretim kapasitesi ve sanayisiyle Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı'nın il statüsü kazanmasına yönelik beklentiler sürerken, yeni illerin ve ilçelerin belirlenmesinde ilgili kurumların değerlendirmeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kararı belirleyici olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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