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Bahçeli'nin "Erdoğan tek seçenek" çıkışına Süleyman Soylu'dan destek

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır" sözlerine destek verdi. Soylu, "Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasal düzenlemeyi işaret etti.

Bahçeli toplantıda "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı geleceği için sayın Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN DESTEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız"

Bahçeli'nin
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYılmaz Yıldız:

Başka kim destek verecek ?? para para

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Nihal Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi diye bir kitabı vardı. Herkesin okumasını şiddetle tavsiye ederim.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Meşrutiyet ilan edin ne uğraşıyorsunuz, yazık günah vallahi

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Sonsuza kadar baskan olsun.eminede kralice olsun bu konu kapansin artik.biz kulluga haziriz is buralara geldi.

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

korku nelelere kadir

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