Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sık sık elinde taşıdığı tespihin, bölgesel anlamlar taşıyan bir Zaza tesbihi olduğu belirtiliyor. Zaza tesbihinin sabrı, kararlılığı ve duruşu temsil ettiği; hızlı çekildiğinde öfkeyi, yavaş hareket ettirildiğinde "dinliyorum" mesajını, püskülün geri atılmasının ise sözü kabul etmeme anlamına geldiği ifade ediliyor.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı tesbih, Zaza tesbihi olarak tanımlanıyor.
  • Zaza tesbihi, hızlı çekilmesi durumunda sabrın taşmak üzere olduğunu ifade ediyor.
  • Zaza tesbihi, yavaşça elde gezdirilmesi durumunda karşı tarafın dinlendiğini gösteriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllardır elinden düşürmediği tespihin sıradan bir tespih değil, Zaza tesbihi olduğu ifade ediliyor. Zaza tesbihi, yörede asalet, sabır ve sözünün eri olmanın sembolü olarak biliniyor.

Konuyla ilgili Oda TV'de bir yazı kaleme alan Hürrem Elmasçı, tesbihin karakteristik özelliklerine dair yaptığı değerlendirmede Zaza tesbihinin kendine özgü bir "dil" taşıdığını belirtti. Bu tespihin, sahibinin ruh halini ve verdiği mesajı hareketleriyle ifade ettiği aktarılıyor.

Zaza tesbihine atfedilen anlamlardan bazıları şöyle:

  • Hızlı çekilmesi, sabrın taşmak üzere olduğuna işaret ediyor.
  • Yavaşça elde gezdirilmesi, karşı tarafı dinlediğini gösteriyor.
  • Püskülün geriye atılması, konuşulan sözün kabul edilmediği anlamına geliyor.
  • İmamenin masaya bırakılması, kavga veya gerginliğin sonlandığı mesajını taşıyor.

Tesbihin yalnızca elde taşınan bir aksesuar olmadığına dikkat çekilen değerlendirmede, "Zaza tesbihi, yürekte taşınır; her tanesi bir hatıra ve sabır imtihanıdır" ifadeleri kullanılıyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yere düşerse kurtulduğumuz anlamına gelir inşallah

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 571.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
