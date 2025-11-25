Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllardır elinden düşürmediği tespihin sıradan bir tespih değil, Zaza tesbihi olduğu ifade ediliyor. Zaza tesbihi, yörede asalet, sabır ve sözünün eri olmanın sembolü olarak biliniyor.

Konuyla ilgili Oda TV'de bir yazı kaleme alan Hürrem Elmasçı, tesbihin karakteristik özelliklerine dair yaptığı değerlendirmede Zaza tesbihinin kendine özgü bir "dil" taşıdığını belirtti. Bu tespihin, sahibinin ruh halini ve verdiği mesajı hareketleriyle ifade ettiği aktarılıyor.

Zaza tesbihine atfedilen anlamlardan bazıları şöyle:

Hızlı çekilmesi, sabrın taşmak üzere olduğuna işaret ediyor.

Yavaşça elde gezdirilmesi, karşı tarafı dinlediğini gösteriyor.

Püskülün geriye atılması, konuşulan sözün kabul edilmediği anlamına geliyor.

İmamenin masaya bırakılması, kavga veya gerginliğin sonlandığı mesajını taşıyor.

Tesbihin yalnızca elde taşınan bir aksesuar olmadığına dikkat çekilen değerlendirmede, "Zaza tesbihi, yürekte taşınır; her tanesi bir hatıra ve sabır imtihanıdır" ifadeleri kullanılıyor.