Bahçeli'nin destek açıklamasının ardından Celal Adan gözyaşlarını hakim olamadı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden mikrofonunu kapalı sanarak HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık için "P...venk" ifadesini kullanan TBMM Başkanvekili Celal Adan'a sahip çıktı. Bahçeli, "Sözü bizim sözümüzdür" derken Genel Kurul'da istifası istenen Adan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a "P...venk" diyen MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'a destek verdi.
Celal Adan için "Sahipsiz değildir" diyen Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan'ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin konuşması esnasında Celal Adan, duygusal anlar yaşadı. Adan'ın destek cümlelerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı anlar objektiflere yansıdı.
Öte yandan Genel Kurul'da dün HEDEP milletvekilleri, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesi talebiyle kürsü önünde alkışlı protesto gerçekleştirmişti.