Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse bizden, Güney kesiminin silaha boğulduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı, soydaşlarımıza yönelen tehditleri görmezden gelmemizi beklememelidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, öncelikli gündemin İran'a yönelik saldırı ve yansımaları olduğunu ancak küresel gelişmelerin bununla sınırlı kalmadığını, dünya genelinde çok sayıda fay hattının aynı anda kırıldığını ve birbirini tetikleyen gerilimlerin zincirleme şekilde büyüdüğünü belirtti.

Doğu Akdeniz'de artan jeopolitik rekabetin, enerji kaynakları üzerindeki mücadeleyi daha da sertleştirdiğine, deniz yetki alanları üzerinden yürütülen tartışmaların bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğine vurgu yapan Bahçeli, Karadeniz havzasında süregelen savaş halinin Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirirken, Asya-Pasifik hattında ABD-Çin rekabetinin yeni bir küresel cepheleşmenin işaretlerini verdiğini söyledi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna savaşı henüz nihai bir çözüme ulaşamamıştır. Suriye'de tek Suriye ve tek ordu adına önemli mesafe alınsa da kırılgan denge Suriye'nin bütünlüğünde dikkatli olmayı gerektirmekte, Gazze'de ise insanlık dramı her geçen gün ağırlaşmaktadır. Pakistan-Afganistan hattında yaşanan gerilimler, Afrika'nın farklı bölgelerinde süregelen çatışmalar ve Latin Amerika'da yükselen siyasi istikrarsızlık dalgası, küresel sistemin çok boyutlu bir kriz sarmalına sürüklendiğini açıkça göstermektedir."

"Kimse Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı beklememelidir"

Avrupa ülkelerinin silah sevkiyatlarıyla güçlendirdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) saldırgan politikalarına göz yumduğunu söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik savunma tedbirlerinin eleştirilmesini "çifte standart" şeklinde nitelendirdi. Bahçeli, "Hiç kimse bizden, Güney kesiminin silaha boğulduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı, soydaşlarımıza yönelen tehditleri görmezden gelmemizi beklememelidir. Unutulmamalı ki Kıbrıs bizim için alelade bir dış politika konusu değil, milli bir dava, vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir." dedi.

Dünyanın siyasi, ekonomik ve insani bir kırılmanın eşiğine geldiğini ifade eden Bahçeli, "Enerji arz güvenliğinden gıda tedarikine, göç hareketlerinden ticaret yollarına kadar uzanan geniş bir alanda belirsizlikler artmakta, riskler çoğalmaktadır." diye konuştu.

Tablonun tesadüf eseri ortaya çıkmadığını, küresel kaynakları kontrol etme arzusundaki yeni emperyalist anlayışın, krizleri derinleştirerek hakimiyet alanlarını genişletme çabasına girdiğini dile getiren Bahçeli, bu süreçte bedel ödeyenlerin yine masumlar, mazlumlar, sesi kısılmaya çalışılan milletler olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır ve çok cepheli bir küresel tabloyla İsrail'deki bazı çevrelerin 'Türkiye'nin yeni hedef' olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde, Türkiye'nin içeride güçlü, dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bazıları Cumhur İttifakı'nın dirayetinden, devletimizin kudretinden ve Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olsa da ülkemiz, bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşet etmesine de hizmet edecektir."

Açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem, her eylem, her kışkırtma, doğrudan doğruya milli güvenliğimizi hedef almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, muhalefetin günübirlik polemikleriyle, ucuz siyasi hesaplarla, sığ tartışmalarla, sorumsuz açıklamalarla yönetilebilecek bir ülke değildir. Hele hele böylesine hassas bir dönemde devletin yanında durmak yerine karşısında saf tutan, milli meselelerde dış mihrakların aklıyla konuşanların millet vicdanında karşılığı olmayacaktır.

"Siyasi yozlaşma CHP'nin her kademesine sirayet etti"

CHP'li belediyelere ilişkin gündeme gelen haberlerin, "maşeri vicdanı rahatsız ettiğini" belirten Bahçeli, "Bir biri ardına ortaya saçılan rüşvet, irtikap iddiaları hukuki bir mesele olmaktan çıkmış, siyasi yozlaşmanın CHP'nin her kademesine sirayet ettiğinin açık bir göstergesi haline gelmiştir. Bu vahim tablo, kök salmış bir çarpık zihniyetin, çürümüş bir siyasi anlayışın ve yozlaşmış bir yönetim yapısının CHP'ye egemen olduğu izlenimi vermektedir. Şehrin emini olması gerekenler ne hazindir ki emanete hıyanet etmiş yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün partisi CHP'nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışının erozyona uğradığını ifade eden Bahçeli, "İltimas, yolsuzluk ve bunlarla iç içe geçmiş çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve bu tür iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi, sorumluların hesap vermesi kaçınılmazdır" dedi.

"Kimse fitne tohumu ekmeye, Terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın"

Milli birlik ve beraberliğin tesisinin ortak değerler ve geçmiş üzerinde inşa edilen bir millet anlayışıyla ve müşterek bir gelecek yürüyüşüyle mümkün olabileceğini belirten Bahçeli,"Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'de huzur ve barış ortamını kalıcı kılarken aynı zamanda bölgesel istikrara da katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye"nin bir milli birlik ve kardeşlik projesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:"

"TBMM bünyesinde kurulan ve önemli bir görev ifa eden 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' çalışmalarını tamamlamış, ortak komisyon raporu kabul edilmiş, bir toplumsal mutabakat zemini ortaya çıkmıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur. Bundan sonraki ilk hedef amaca hizmet edecek yasaların hızla çıkarılmasıdır. Çevresi savaşın tüm ağırlığıyla kuşatılmışken bir huzur ve güven adası olmasından iftihar ettiğimiz ülkemizde birlik ve beraberliğimiz hasmane girişimlere mukabelede en etkili silahımız olacaktır."

Terörsüz Türkiye böylesi bir ortamda doğru zamanda atılmış doğru adım olarak devlet ve millet hayatımızda kutup yıldızı gibi ufkumuzu aydınlatmıştır. Gelinen kritik aşamada Terörsüz Türkiye yolunda tüm siyasi aktörlerin ve toplum kesimlerinin titizlikle hareket etmek, süreci provoke edecek eylem ve söylemden kaçınmak mecburiyeti vardır. Milletçe huzur iklimi inşa etmeye çalıştıkça öfkeden köpüren bazı başkentlerin, bazı gizli servislerin ülkemiz içindeki gönüllü ve ücretli devşirmeleri, toplumu ayrıştırmaya çalışmaktadır. Amacımız provokasyonlara aldırmadan daha demokratik, etkin, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye'dir."

"Gayemiz ve gayretimiz oyunları bozarak, kendi yazdığımız senaryoda milletimizin rol aldığı bir iklimde emperyalizmin bilindik hedeflerini çöpe atmaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Ülkemiz hatta bölgemiz için tarihi bir fırsat olan 'Terörsüz Türkiye' hedefi güçlü bir toplumsal katkı ve siyasi iradeyle tartışmasız gerçekleştirilecektir. Kimse yanlış hesap yapmasın, tahriklere meyletmesin. Huzurun, barışın, umudun, kardeşliğin, yeşerdiği günlerde bölücü emellere heves etmesin. Fitne tohumu ekmeye, Terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın. Devletimizin şefkati gibi kudreti de her yere ve herkese yetişecek güçtedir." ifadelerini kullandı."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle demokratik yönetim istikrarı yakaladığını ifade eden Bahçeli, sağlanan uzlaşma zemini ve milli dayanışma sayesinde zorlukların üstesinden gelerek milli hedeflere ulaşma iradesinden ödün vermeyeceklerini belirtti.

Yaşanan savaşın küresel ekonomi gibi Türkiye ekonomisini de etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, hükümet ve kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, alınan tedbirler ve uygulanan doğru, kararlı politikalar sayesinde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlamlaştığını, dışsal şoklara karşı önemli ölçüde güçlendiğini ifade etti.

Savaşın enerji sektörü başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetleri etkilediğine ve küresel ölçekte ekonomik belirsizlikleri derinleştirdiğine vurgu yapan Bahçeli, "Türkiye, ekonomik maliyetin vatandaşlarımıza yansımasını asgariye indirmeye çalışmakta, bunun için destek tedbirleri devreye koymaktadır. Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Terörsüz Türkiye hedefinin ne denli stratejik hamleler ve Türkiye için kazanım olduğunu gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Bir an önce ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Bahçeli, milli birlik ve dayanışmayla zorlukların üstesinden gelineceğini, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığında olduklarını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Bahçeli, 11 yıl önce DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle andı, sanatçı Volkan Konak'ı da vefatının. 1. yılında yad etti.

Bahçeli'nin, yakut taşı kullanılan "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadesinin yer aldığı yüzük ile aynı ifadenin yer aldığı rozet taktığı görüldü.