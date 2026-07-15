Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanlığı binası, bomba ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan kontrollerde tehlikeye rastlanmadı ve çalışma düzeni normale döndü. Benzer tehditler başka kentlerdeki kurumlara da gönderildi.
- Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.
- Kontrollerin ardından herhangi bir tehlikeye rastlanmadı ve çalışma düzeni normale döndü.
- Sofya, Varna ve Burgaz'daki bazı kurumlara da benzer bomba ihbarları yapıldı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanlığı binası, bomba ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI BOŞALTILDI
Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yapılan bomba ihbarının ardından güvenlik ekipleri harekete geçti ve Cumhurbaşkanlığı binası boşaltıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, kontrollerin tamamlanmasının ardından herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı ve çalışma düzeninin normale döndüğü bildirildi.
BAŞKA KURUMLARA DA BOMBA İHBARI YAPILDI
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, benzer tehdit içerikli mesajların Sofya, Varna ve Burgaz kentlerindeki bazı kurumlara da gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu kurumlarda belirlenen prosedürler kapsamında kontrollerin yapıldığını ve şu ana kadar herhangi bir tehlikeli unsura rastlanmadığını bildirdi.
Bulgaristan'da temmuz başından bu yana farklı kentlerde çok sayıda bomba ihbarı yapılmış, çeşitli kamu kurumları ve adliyeler tehdit mesajlarının hedefi olmuştu.
Güvenlik birimleri, ihbarların kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.