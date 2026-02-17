Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbedeye ilişkin, "TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın ahlaki ve soylu duruşunu muhafaza ettiği sürece Türkiye'nin yapamayacağı, başaramayacağı bir şeyin olmadığını belirtti.

Gözün gördüğü şeyden korkmaya gerek olmadığına, aldıkları risklerin hedefleriyle orantılı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, süresi geçmiş tehlikelere karşı gıyabi kahramanlık taslayanların MHP'yi anlayıp anlatmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bahçeli, devlet ve millet dayanışmasıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan "asrın felaketinin" göğüslendiğini, yaraların sarıldığını, umutların tazelendiğini, ocakların yeniden tüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kaynak ve imkanlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirmiştir. Hiçbir insanımız mağdur edilmemiştir. Bugüne kadar depremin toplam maliyeti de 150 milyar doları bulmuştur. Yıkılan yapılmış, ihtiyaçlar karşılanmış, nitekim her zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle gelinmiştir. İnsanüstü emek ve çalışmanın sonunda yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak suretiyle toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşası tamamlanmış, hak sahibi vatandaşlarımıza da teslim edilmiştir. Eğri bakan doğruyu göremezmiş, gönlü pak olanın da yolu şaşmazmış. CHP ile bilumum muhalefet bakiyesinde toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek, hizmeti karalayarak, devasa eserleri yok sayarak istismar ve rant peşine düşmüşlerdir."

Depremle ilgili dedikodu üretmenin izahının, "Yalana bin yalan katmanın adının siyaset" olamayacağını belirten Bahçeli, "Doğruyla yanlışı tefrik edemeyen bir siyasetçinin vicdanından bahsedilemez. İyiyle kötüyü fark edemeyen bir siyasetçinin erdemli olmasını beklemek ise boşa kürek çekmekle eşdeğerdir. CHP yönetimi, doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymamıştır." dedi.

Bahçeli, konutlarına kavuşan hak sahipleri için "boş senet imzalatılıyor" demenin yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyan olduğunu söyleyerek, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. CHP'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbedeye yönelik "ilkellik" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddet sahnelerini, anti demokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini andıracak bir Meclis değildir. Yeni atanan bakanlarla ilgili eğer varsa merak edilen bir husus, yasal ve demokratik kanallar açıktır, ortadadır. Muhalefetin, sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan Meclis'i karıştırması, yasal ve anayasal bir hakkı engellemeye çalışması, yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir? Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz? Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir?"

Bahçeli, Meclis'i şov ve savaş alanına çevirmenin kimseye faydasının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu? CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı, foyanız ortalığa döküldü, anormal stres ve gerilim sebebinizin nedeni buna mı dayalı? Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum."

"57 yıl demek siyasette çınarlaşmak demektir"

MHP'nin kuruluşunun 57'nci yıl dönümünü 9 Şubat'ta kutladıklarını hatırlatan Bahçeli, "57 yıl demek siyasette çınarlaşmak demektir. 57 yıl demek kahramanca ve kahırdan lütuf doğacağını bekleyen bir mücadele disipliniyle geçen koskoca bir ömür demektir." dedi.

Cumhur İttifakı ile kenetlenerek Türk milletini geleceğe taşımaya talip olduklarını belirten Bahçeli, bu sürecin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini, milletin duymak istediği cevaplara hazır olmak durumunda olduklarını dile getirdi.

Bahçeli, MHP'yi nasıl büyütecekleri, büyümenin getireceği ilave sorumlulukları nasıl taşıyacakları, değer-gerçek denkleminde fikir-politika dengesini nasıl oluşturacakları, günlük siyasete yönelirken sahip oldukları yüksek vizyonu nasıl muhafaza edeceklerine yönelik verilecek isabetli cevapların partisini başarıya taşıyacağını belirterek, "Büyük Türk devletinin bekasında, büyük Türk milletinin refahında, bölgemizin ve dünyanın barış ve huzurunda MHP, tıpkı bir zembereğin saatte oynadığı fonksiyonu siyaset mücadelesinde yerine getirecektir." diye konuştu.

Bunun bir ütopya olmadığını aktaran Bahçeli, "Bir kere başarmış olanın yeniden başarma ihtimalinin hiç yapmamış olana göre çok fazla olduğunu biliyoruz. Hedefimiz, döneminin şartlarında benzerlerini ecdadımızın sağladığı tarihi nizamın çağdaş bir terkibinden ibarettir. Büyük Atatürk'ün tanımladığı gibi 'Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.' Yeter ki bu cevheri işleyecek siyaset ustalığına ulaşabilelim. Biz, siyasetimizi ulaşamayacağımız hayaller üzerinden yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan, sonuçları eleştirmenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Samimi gayretlerinin bir milletin yeni asırlara doğru yolculuğu için olduğunu bildiren Bahçeli, "Bu muazzam mücadelenin arkasında ise üç hilale büyük bir tutkuyla bağlanmış, mesaisini ve bütün ömrünü bu siyasete adamış, çoluk çocuğunun rızkını partisiyle bölüşmüş, eli yüreğinde, kulağı haberlerde, gözleri çakmak çakmak, yüzbinlerce kardeşimin alın teri, göz nuru, yüksek heyecanı ve ödenemez helal desteği vardır." dedi.

Bahçeli, sözlerini, "Başbuğ olup önümüze düşen, şehit olup gönlümüze düşen, taş duvarları medreseyle dönüştüren kahramanlar bugünümüzün asıl mimarlarıdır. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun diyorum. Ebediyete irtihal eden tüm dava ve ülkü arkadaşlarıma, aziz şehitlerimize ve kurucu Genel Başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş Bey'e Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan Bahçeli'nin, üst kısımda "Ya Fettah", sol yanında "Ya Şafi" ve sağ yanında "El Hafız" yazan yüzük ile "Ya Fettah" yazılı rozet taktığı görüldü.