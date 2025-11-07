Bahçeli, MHP'li Belediyelerle İstişare Toplantısı Sonrası Akşam Yemeği Yedi
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika