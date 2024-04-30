Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek veren Devlet Bahçeli, 'yerel halk' ifadesi nedeniyle yönelttiği eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olmadığını açıkladı.

"HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Bahçeli, son günlerde Bakan Şimşek ile kendisi arasında soğuk rüzgarlar estiği yönündeki iddialar üzerine "Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanı'mızın her zaman arkasındayız." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR OLACAK"

Bahçeli açıklamasının devamında "Fiyat ve finansal istikrarla beraber, insanımızın mağdur olduğu hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı doğru politikalarla telafi edilecek, fırsatçıların, açgözlülerin yakasından tutulacaktır. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen panelde "locals" kelimesini kullanmış, kelime bazı pltformlarda "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin merkezine oturmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de 23 Nisan mesajında "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullanmış, bu sözlerle de Bakan Şimşek'i hedef aldığı iddiaları öne sürülmüştü. Ancak Bahçeli, yaptığı açıklama ile Şimşek'i hedef aldığı iddialarını yalanlayarak tartışmalara noktayı koydu.